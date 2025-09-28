Дональд Трамп очень часто делает заявления, которые противоречат реальности. Впрочем, президента США это совсем не волнует. Ведь он считает своим правом создавать альтернативный мир, где правила существуют для других, но не для него.

Американский корреспондент Дэвид Блевинс в колонке для Sky News поразмышлял над поведением Дональда Трампа, который позволяет себе быть "неидеальным", передает 24 Канал.

Чувствует ли Трамп более неуязвимым, чем когда-либо?

На этой неделе президент США выдал много странных заявлений, в частности он признал, что "не очень осторожен в том, что говорит".

Трамп, по словам Блевинса, перешел от "расширения границ дозволенного" к полной откровенности без фильтров.

В прошлое воскресенье, сразу после того как вдова Чарли Кирка Эрика публично простила убийцу своего мужа, Трамп сказал прихожанам на поминальной службе, что он "ненавидит своих оппонентов".

Спустя сутки он вызвал резкую критику медицинских экспертов, связав употребление парацетамола во время беременности с повышенным риском аутизма.

Впрочем, отмечает журналист, осуждение со стороны профессионалов для Трампа – не бремя, а доказательство подлинности, что подпитывает его ореол борца с условностями.

Во вторник президент выступил в ООН, где раздражение из-за сломанного эскалатора и неисправности телесуфлера стало прелюдией к самой конфронтационной речи.

Так, Дональд Трамп высмеял европейский подход к иммиграции как "провальный эксперимент открытых границ". "Ваши страны катятся в ад", – сказал американский лидер.

Затем прозвучала резкая смена риторики в отношении Украины: он предположил, что страна может вернуть все территории, потерянные из-за России.

Блевинс замечает, что большинство политиков за такую непоследовательность наказали бы, но Трамп выдает это за стратегический гений – представляя себя тем, кто диктует условия.

Возможно, наиболее показательной является его реакция на предъявление обвинения Джеймсу Коми, директору ФБР, которого он уволил в свой первый срок.

Теоретически это должно было бы снова поднять вопрос о его прошлых конфликтах с правоохранителями, но он подает это как свое оправдание – доказательство того, что враги падают, а он выживает.

В течение большей части своей политической карьеры Трамп культивировал образ человека, который стоит выше обычных последствий политики, права или дипломатии, но сейчас он, похоже, чувствует себя более неуязвимым, чем когда-либо.

От похорон до мировых саммитов, от мирового мира до здравоохранения он транслирует один и тот же образ: правила существуют для других. Это – политика неприкосновенного,

– заключает журналист.

