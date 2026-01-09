Трамп готов к участию США в будущей обороне Украины, потому что верит, что Россия не нападет снова
- Трамп заявил о готовности США принять участие в будущей обороне Украины, но только из-за уверенности, что Россия не вторгнется снова.
- Он утверждает, что Путин хочет заключить сделку.
Трамп отметил, что готов взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины. Но, по его словам, только потому, что уверен, что Россия не попытается снова вторгнуться.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Что сказал Трамп о войне в новом интервью?
Трамп выразил твердое убеждение относительно России и ее стремления к миру. По его словам, Путин "хочет заключить сделку".
Президент США своими новыми заявлениями сигнализировал о готовности подписать обязательство помочь Украине в обороне, по крайней мере во вспомогательной роли.
Я твердо убежден, что повторного вторжения не будет, иначе я бы на это не согласился... Бывали случаи, когда я уже почти договорился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение - и это меня шокировало... Потом были ситуации наоборот. Думаю, теперь оба хотят договориться, но увидим.
– сказал он.
В то же время на вопрос о потенциальном мирном соглашении, которое потребует от США и их союзников предоставления Украине военной поддержки в случае очередного вторжения, господин Трамп перебил журналиста, чтобы подчеркнуть, что Штаты будут играть второстепенную роль в такой ситуации.
Мирные переговоры: последние новости
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов к финализации с США после недавних переговоров в Париже. Украина ждет обратной связи от России.
СМИ писали, что советники Трампа встретились с Дмитриевым в Париже после переговоров с Украиной, чтобы обсудить план по Украине. Посланника российского диктатора заметили вблизи американского посольства сразу после саммита "Коалиции желающих".
В то же время Россия в ночь на 9 января в очередной раз продемонстрировала нежелание закончить войну, запустив "Орешник" по Львову. На фоне этого Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН. Министр иностранных дел Украины призвал международное сообщество усилить давление на Москву.