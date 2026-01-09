Трамп готовий до участі США в майбутній обороні України, бо вірить, що Росія не нападе знову
- Трамп заявив про готовність США взяти участь у майбутній обороні України, але лише через упевненість, що Росія не вторгнеться знову.
- Він стверджує, що Путін хоче укласти угоду.
Трамп зазначив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі США у майбутній обороні України. Але, за його словами, лише тому, що впевнений, що Росія не спробує знову вторгнутися.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.
Дивіться також Трамп підтримує "драконівські" санкції проти Росії, але не хоче їх застосовувати
Що сказав Трамп про війну в новому інтерв'ю?
Трамп висловив тверде переконання щодо Росії та її прагнення до миру. За його словами, Путін "хоче укласти угоду".
Президент США своїми новими заявами сигналізував про готовність підписати зобов'язання допомогти Україні в обороні, принаймні в допоміжній ролі.
Я твердо переконаний, що повторного вторгнення не буде, інакше я б на це не погодився… Бували випадки, коли я вже майже домовився з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду — і це мене шокувало… Потім були ситуації навпаки. Думаю, тепер обидва хочуть домовитися, але побачимо.
– сказав він.
Водночас на запитання про потенційну мирну угоду, яка вимагатиме від США та їхніх союзників надання Україні військової підтримки у разі чергового вторгнення, пан Трамп перебив журналіста, щоб підкреслити, що Штати відіграватимуть другорядну роль у такій ситуації.
Мирні переговори: останні новини
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України готовий до фіналізації з США після нещодавніх перемовин у Парижі. Україна чекає на зворотний зв'язок від Росії.
ЗМІ писали, що радники Трампа зустрілися з Дмитрієвим у Парижі після перемовин з Україною, аби обговорити план щодо України. Посланця російського диктатора помітили поблизу американського посольства одразу після саміту "Коаліції охочих".
Водночас Росія у ніч на 9 січня вкотре продемонструвала небажання закінчити війну, запустивши "Орешник" по Львову. На тлі цього Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН. Міністр закордонних справ України закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву.