Трамп готовий до участі США в майбутній обороні України, бо вірить, що Росія не нападе знову

Трамп зазначив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі США у майбутній обороні України. Але, за його словами, лише тому, що впевнений, що Росія не спробує знову вторгнутися.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Дивіться також Трамп підтримує "драконівські" санкції проти Росії, але не хоче їх застосовувати

Що сказав Трамп про війну в новому інтерв'ю?

Трамп висловив тверде переконання щодо Росії та її прагнення до миру. За його словами, Путін "хоче укласти угоду".

Президент США своїми новими заявами сигналізував про готовність підписати зобов'язання допомогти Україні в обороні, принаймні в допоміжній ролі.

Я твердо переконаний, що повторного вторгнення не буде, інакше я б на це не погодився… Бували випадки, коли я вже майже домовився з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду — і це мене шокувало… Потім були ситуації навпаки. Думаю, тепер обидва хочуть домовитися, але побачимо.

– сказав він.

Водночас на запитання про потенційну мирну угоду, яка вимагатиме від США та їхніх союзників надання Україні військової підтримки у разі чергового вторгнення, пан Трамп перебив журналіста, щоб підкреслити, що Штати відіграватимуть другорядну роль у такій ситуації.

Мирні переговори: останні новини