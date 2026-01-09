Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что сказал Трамп о войне в новом интервью?

Трамп выразил твердое убеждение относительно России и ее стремления к миру. По его словам, Путин "хочет заключить сделку".

Президент США своими новыми заявлениями сигнализировал о готовности подписать обязательство помочь Украине в обороне, по крайней мере во вспомогательной роли.

Я твердо убежден, что повторного вторжения не будет, иначе я бы на это не согласился... Бывали случаи, когда я уже почти договорился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение - и это меня шокировало... Потом были ситуации наоборот. Думаю, теперь оба хотят договориться, но увидим.

– сказал он.

В то же время на вопрос о потенциальном мирном соглашении, которое потребует от США и их союзников предоставления Украине военной поддержки в случае очередного вторжения, господин Трамп перебил журналиста, чтобы подчеркнуть, что Штаты будут играть второстепенную роль в такой ситуации.

