Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Смотрите также Трамп поддерживает "драконовские" санкции против России, но не хочет их применять
Что сказал Трамп о войне в новом интервью?
Трамп выразил твердое убеждение относительно России и ее стремления к миру. По его словам, Путин "хочет заключить сделку".
Президент США своими новыми заявлениями сигнализировал о готовности подписать обязательство помочь Украине в обороне, по крайней мере во вспомогательной роли.
Я твердо убежден, что повторного вторжения не будет, иначе я бы на это не согласился... Бывали случаи, когда я уже почти договорился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение - и это меня шокировало... Потом были ситуации наоборот. Думаю, теперь оба хотят договориться, но увидим.
– сказал он.
В то же время на вопрос о потенциальном мирном соглашении, которое потребует от США и их союзников предоставления Украине военной поддержки в случае очередного вторжения, господин Трамп перебил журналиста, чтобы подчеркнуть, что Штаты будут играть второстепенную роль в такой ситуации.
Мирные переговоры: последние новости
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов к финализации с США после недавних переговоров в Париже. Украина ждет обратной связи от России.
СМИ писали, что советники Трампа встретились с Дмитриевым в Париже после переговоров с Украиной, чтобы обсудить план по Украине. Посланника российского диктатора заметили вблизи американского посольства сразу после саммита "Коалиции желающих".
В то же время Россия в ночь на 9 января в очередной раз продемонстрировала нежелание закончить войну, запустив "Орешник" по Львову. На фоне этого Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН. Министр иностранных дел Украины призвал международное сообщество усилить давление на Москву.