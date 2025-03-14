Я был немного саркастичным, – Трамп о своем заявлении закончить войну за 24 часа

Дональд Трамп вспомнил свое заявление закончить войну России против Украины за 24 часа. По словам американского лидера, он был "немного саркастичным", когда говорил об этом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США в интервью Шарил Аткиссон.

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Что сказал Трамп о словах закончить войну за 24 часа

Президент США объяснил свое заявление о возможности достижения мира в Украине за 24 часа, отметив, что это был "сарказм":

Я высказался несколько саркастически. На самом деле я имел в виду, что стремлюсь решить этот вопрос, и верю, что мне это удастся,

– сказал Трамп.

В то же время американский лидер, комментируя ситуацию с соглашением о временном прекращении огня, заявил, что "все идет хорошо". В то же время он отметил, что российско-украинская война – это "сложная ситуация, в которой мы оказались".

"Я думаю, что это (соглашение о прекращении огня – 24 Канал) – еще не конец. В понедельник мы узнаем немного больше, и, надеюсь, это будет хорошая новость", – подчеркнул американский лидер.

К слову, Дональд Трамп также заявил, что если Владимир Путин не согласится на перемирие с Украиной, то это будет "очень плохая новость" для всего мира. Однако президент США выразил надежду, что российский лидер все же пойдет на мирную инициативу.