Об этом Трамп заявил журналистам в своем клубе "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич, штат Флорида, сообщает Reuters.

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Что Трамп сказал об участии Путина в саммите G20?

Американский президент заявил, что Путин может приехать на саммит, если захочет.

Если он захочет приехать, он, конечно, может. Если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы он присутствовал– сказал Трамп.

В то же время он признал, что некоторые люди не хотели бы видеть российского лидера на встрече. Также Трамп выразил сомнение, что сам Путин захочет принять в ней участие.

Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря во Флориде.

Решил ли Путин ехать на саммит в США?

В четверг в Кремле заявили, что окончательное решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято.

После встречи с Трампом на прошлой неделе российский лидер сообщил, что рассмотрит возможность поездки после обсуждения этого вопроса с американским президентом. В то же время он отметил, что должен учитывать ситуацию в России.

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Между тем в МИД Франции не стали прямо отвечать, готовы ли французские и другие европейские лидеры сидеть за одним столом с Путиным или главой российского МИД Сергеем Лавровым, если представители России приедут на саммит.

Ранее Дональд Трамп уже высказывался по поводу возможного участия Путина в саммите G20 в Майами. Между тем в Кремле не подтвердили окончательного решения российского лидера относительно поездки.