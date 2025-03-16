Yankee, go home: состоялся крупнейший митинг в истории Гренландии – люди вышли против Трампа
- 15 марта жители Гренландии провели крупнейший митинг в истории, протестуя против заявлений президента США Дональда Трампа.
- Протест был интересным, ведь его посетили сторонники Трампа. Лозунги также привлекают внимание.
Заявления Трампа относительно Гренландии, без преувеличения, возмутили мир. Жители острова выражают недовольство посягательствами президента США. 15 марта они провели митинг, который стал крупнейшим в истории Гренландии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DN.
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Как в Гренландии протестовали из-за заявлений Трампа
В целом мероприятие прошло под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу". Забавно, но гренландцы актуализировали призыв Yankee, go home – этими словами к американцам когда-то обращались на Кубе и в других странах.
Контекст: 13 марта Трамп снова сказал, что хочет присоединить Гренландию. "Аннексия острова все же произойдет", – цинично заявил он.
Местные политики сказали, что они едины в противостоянии с Трампом. Возможный будущий премьер Йенс-Фредерик Нильсен убежден: массовость протестов покажет Трампу, что он ошибается, когда говорит, что все 57 тысяч жителей Гренландии хотят в США.
В Нууке, столице Гренландии, на акцию вышла тысяча человек. По меркам острова это много, потому что в Нууке живет всего 19 тысяч человек. Присоединился и Сисимиут, второй по величине город.
На плакатах, среди прочего, было написано "99,7% говорят нет". Вероятно, это отсылка к географии острова, ведь именно на столько процентов он покрыт льдом.
Поскольку протест посетили сторонники Трампа в кепках MAGA, людей попросили писать на английском – во избежание обвинений и манипуляций. Поэтому митингующие достаточно доступно написали "Мы не продаемся" и "Нет значит нет". А еще раскритиковали Рютте, который неожиданно стал на сторону США. И добавили: Гренландия принадлежит инуитам – коренному населению.