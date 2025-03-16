Yankee, go home: состоялся крупнейший митинг в истории Гренландии – люди вышли против Трампа

Заявления Трампа относительно Гренландии, без преувеличения, возмутили мир. Жители острова выражают недовольство посягательствами президента США. 15 марта они провели митинг, который стал крупнейшим в истории Гренландии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DN.

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Как в Гренландии протестовали из-за заявлений Трампа

В целом мероприятие прошло под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу". Забавно, но гренландцы актуализировали призыв Yankee, go home – этими словами к американцам когда-то обращались на Кубе и в других странах.

Контекст: 13 марта Трамп снова сказал, что хочет присоединить Гренландию. "Аннексия острова все же произойдет", – цинично заявил он.

Местные политики сказали, что они едины в противостоянии с Трампом. Возможный будущий премьер Йенс-Фредерик Нильсен убежден: массовость протестов покажет Трампу, что он ошибается, когда говорит, что все 57 тысяч жителей Гренландии хотят в США.

В Нууке, столице Гренландии, на акцию вышла тысяча человек. По меркам острова это много, потому что в Нууке живет всего 19 тысяч человек. Присоединился и Сисимиут, второй по величине город.

На плакатах, среди прочего, было написано "99,7% говорят нет". Вероятно, это отсылка к географии острова, ведь именно на столько процентов он покрыт льдом.

Поскольку протест посетили сторонники Трампа в кепках MAGA, людей попросили писать на английском – во избежание обвинений и манипуляций. Поэтому митингующие достаточно доступно написали "Мы не продаемся" и "Нет значит нет". А еще раскритиковали Рютте, который неожиданно стал на сторону США. И добавили: Гренландия принадлежит инуитам – коренному населению.