Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DN.

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Як у Гренландії протестували через заяви Трампа

Загалом захід пройшов під гаслом "Гренландія належить гренландському народу". Кумедно, але гренландці актуалізували заклик Yankee, go home – цими словами до американців колись зверталися на Кубі та в інших країнах.

Контекст: 13 березня Трамп знову сказав, що хоче приєднати Гренландію. "Анексія острова все ж відбудеться", – цинічно заявив він.

Місцеві політики сказали, що вони єдині в протистоянні з Трампом. Можливий майбутній прем'єр Єнс-Фредерік Нільсен переконаний: масовість протестів покаже Трампу, що він помиляється, коли говорить, що всі 57 тисяч жителів Гренландії хочуть до США.

У Нууку, столиці Гренландії, на акцію вийшла тисяча людей. За мірками острова це багато, бо в Нууку живе всього 19 тисяч осіб. Долучився і Сісіміут, друге за розміром місто.

На плакатах, серед іншого, було написано "99,7% кажуть ні". Імовірно, це відсилання до географії острова, адже саме на стільки відсотків він укритий льодом.

Оскільки протест відвідали прихильники Трампа в кепках MAGA, людей попросили писати англійською – щоб уникнути звинувачень і маніпуляцій. Тож мітингарі досить доступно написали "Ми не продаємось" і "Ні означає ні". А ще розкритикували Рютте, який несподівано став на бік США. І додали: Гренландія належить інуїтам – корінному населенню.