Трамп на посту уже 2 месяца: хронология его усилий по прекращению войны

Президент США Дональд находится на посту уже 2 месяца и за это время успел изрядно изменить свою риторику в отношении Украины. Ранее он неоднократно отмечал о планах закончить войну как можно скорее.

Дональд Трамп известный своим заявлением об окончании войны в Украине за 24 часа, похоже, столкнулся с реальностью, где это требует значительно больше времени. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Трамп может уволить своего советника Волца из-за инцидента с чатом в Signal, – Politico