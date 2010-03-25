Трамп на посту уже 2 месяца: хронология его усилий по прекращению войны
Президент США Дональд находится на посту уже 2 месяца и за это время успел изрядно изменить свою риторику в отношении Украины. Ранее он неоднократно отмечал о планах закончить войну как можно скорее.
Дональд Трамп известный своим заявлением об окончании войны в Украине за 24 часа, похоже, столкнулся с реальностью, где это требует значительно больше времени. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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11 марта 2025 года состоялись переговоры между делегациями Украины и США. Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, если Россия также будет его придерживаться. Военную помощь возобновили. Состоялся еще один раунд переговоров. Пока деталей неизвестно. Делегация США провела переговоры с представителями украинской и российской сторон. Украина также поддержала эту инициативу. Путин согласился на взаимное прекращение огня по энергетической инфраструктуре. Дональд Трамп отправил Стива Уиткоффа в Москву. Путин согласился на взаимное прекращение огня по энергетической инфраструктуре. Трамп также принимает решение не делиться с Украиной разведданными. Дональд Трамп 3 марта 2025 года останавливает военную помощь Украине. Владимир Зеленский 28 февраля прибывает в США для переговоров с Трампом. Он в прямом эфире ссорится с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом из-за их давления на него в ходе разговора. Зеленский покидает Белый дом. 18 февраля 2025 года делегации США и России впервые встретились в Саудовской Аравии. После этого можно проследить резкое изменение риторики Трампа в отношении Украины и России. Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорили по телефону 12 февраля 2025 года. Дональд Тоамп прошел инаугурацию 20 января 2025 года. Он заявил, что хочет быть "миротворцем". 5 ноября 2025 года Дональд Трамп победил на выборах президента США. На тот момент он был известен своим заявлением о том, что "закончит войну за 24 часа", однако он не уточнял методов.
Переговоры Украины и США
Еще один раунд переговоров
Переговоры с представителями России и Украины
Визит Виткоффа в Москву
Остановка военной помощи
Ссора в Овальном кабинете
Первый раунд переговоров США с Россией
Первый телефонный разговор
Трамп вступил в должность президента
Трамп победил на выборах
11 марта 2025 года состоялись переговоры между делегациями Украины и США.
Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, если Россия также будет его придерживаться. Военную помощь возобновили.
Состоялся еще один раунд переговоров. Пока деталей неизвестно.
Делегация США провела переговоры с представителями украинской и российской сторон.
Украина также поддержала эту инициативу.
Путин согласился на взаимное прекращение огня по энергетической инфраструктуре.
Дональд Трамп отправил Стива Уиткоффа в Москву.
Путин согласился на взаимное прекращение огня по энергетической инфраструктуре.
Трамп также принимает решение не делиться с Украиной разведданными.
Дональд Трамп 3 марта 2025 года останавливает военную помощь Украине.
Владимир Зеленский 28 февраля прибывает в США для переговоров с Трампом.
Он в прямом эфире ссорится с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом из-за их давления на него в ходе разговора.
Зеленский покидает Белый дом.
18 февраля 2025 года делегации США и России впервые встретились в Саудовской Аравии. После этого можно проследить резкое изменение риторики Трампа в отношении Украины и России.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорили по телефону 12 февраля 2025 года.
Дональд Тоамп прошел инаугурацию 20 января 2025 года. Он заявил, что хочет быть "миротворцем".
5 ноября 2025 года Дональд Трамп победил на выборах президента США.
На тот момент он был известен своим заявлением о том, что "закончит войну за 24 часа", однако он не уточнял методов.