Дональд Трамп відомий своєю заявою про закінчення війни в Україні за 24 години, схоже, зіштовхнувся із реальністю, де це вимагає значно більше часу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.
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Переговори України та США
11 березня 2025 року відбулись перемовини між делегаціями України та США.
Україна погодилась на 30-денне припинення вогню, якщо Росія також буде його дотримуватись. Військову допомогу відновили.
Ще один раунд переговорів
Відбувся ще один раунд перемовин. Наразі деталей невідомо.
Переговори з представниками Росії та України
Делегація США провела перемовини із представниками української та російської сторін.
Україна також підтримала цю ініціативу.
Путін погодився на взаємне припинення вогню по енергетичній інфраструктурі.
Візит Віткоффа в Москву
Дональд Трамп відправив Стіва Віткоффа в Москву.
Трамп також ухвалює рішення не ділитись із Україною розвідданими.
Зупинка військової допомоги
Дональд Трамп 3 березня 2025 року зупиняє військову допомогу Україні.
Сварка в Овальному кабінеті
Володимир Зеленський 28 лютого прибуває у США для перемовин із Трампом.
Він у прямому етері свариться із Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом через їхній тиск на нього в ході розмова.
Зеленський покидає Білий дім.
Перший раунд перемовин США із Росією
18 лютого 2025 року делегації США та Росії вперше зустрілись у Саудівській Аравії. Після цього можна прослідкувати різку зміну риторики Трампа стосовно України та Росії.
Перша телефонна розмова
Дональд Трамп та Володимир Зеленський поговорили по телефону 12 лютого 2025 року.
Трамп вступив на посаду президента
Дональд Тоамп пройшов інавгурацію 20 січня 2025 року. Він заявив, що хоче бути "миротворцем".
Трамп переміг на виборах
5 листопада 2025 року Дональд Трамп переміг на виборах президента США.
На той момент він був відомий своєю заявою про те, що "закінчить війну за 24 години", однак він не уточнював методів.