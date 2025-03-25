Дональд Трамп известный своим заявлением об окончании войны в Украине за 24 часа, похоже, столкнулся с реальностью, где это требует значительно больше времени. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Переговоры Украины и США
11 марта 2025 года состоялись переговоры между делегациями Украины и США.
Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, если Россия также будет его придерживаться. Военную помощь возобновили.
Еще один раунд переговоров
Состоялся еще один раунд переговоров. Пока деталей неизвестно.
Переговоры с представителями России и Украины
Делегация США провела переговоры с представителями украинской и российской сторон.
Украина также поддержала эту инициативу.
Путин согласился на взаимное прекращение огня по энергетической инфраструктуре.
Визит Виткоффа в Москву
Дональд Трамп отправил Стива Уиткоффа в Москву.
Путин согласился на взаимное прекращение огня по энергетической инфраструктуре.
Трамп также принимает решение не делиться с Украиной разведданными.
Остановка военной помощи
Дональд Трамп 3 марта 2025 года останавливает военную помощь Украине.
Ссора в Овальном кабинете
Владимир Зеленский 28 февраля прибывает в США для переговоров с Трампом.
Он в прямом эфире ссорится с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом из-за их давления на него в ходе разговора.
Зеленский покидает Белый дом.
Первый раунд переговоров США с Россией
18 февраля 2025 года делегации США и России впервые встретились в Саудовской Аравии. После этого можно проследить резкое изменение риторики Трампа в отношении Украины и России.
Первый телефонный разговор
Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорили по телефону 12 февраля 2025 года.
Трамп вступил в должность президента
Дональд Тоамп прошел инаугурацию 20 января 2025 года. Он заявил, что хочет быть "миротворцем".
Трамп победил на выборах
5 ноября 2025 года Дональд Трамп победил на выборах президента США.
На тот момент он был известен своим заявлением о том, что "закончит войну за 24 часа", однако он не уточнял методов.