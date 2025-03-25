Дональд Трамп известный своим заявлением об окончании войны в Украине за 24 часа, похоже, столкнулся с реальностью, где это требует значительно больше времени. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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14:16, 25 марта

Переговоры Украины и США

11 марта 2025 года состоялись переговоры между делегациями Украины и США.

Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, если Россия также будет его придерживаться. Военную помощь возобновили.

14:26, 24 марта

Еще один раунд переговоров

Состоялся еще один раунд переговоров. Пока деталей неизвестно.

14:25, 23 марта

Переговоры с представителями России и Украины

Делегация США провела переговоры с представителями украинской и российской сторон.

14:25, 19 марта

Украина также поддержала эту инициативу.

14:22, 18 марта

Путин согласился на взаимное прекращение огня по энергетической инфраструктуре.

14:18, 13 марта

Визит Виткоффа в Москву

Дональд Трамп отправил Стива Уиткоффа в Москву.

Путин согласился на взаимное прекращение огня по энергетической инфраструктуре.

14:15, 5 марта

Трамп также принимает решение не делиться с Украиной разведданными.

14:14, 3 марта

Остановка военной помощи

Дональд Трамп 3 марта 2025 года останавливает военную помощь Украине.

14:13, 28 февраля

Ссора в Овальном кабинете

Владимир Зеленский 28 февраля прибывает в США для переговоров с Трампом.

Он в прямом эфире ссорится с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом из-за их давления на него в ходе разговора.

Зеленский покидает Белый дом.

14:10, 18 февраля

Первый раунд переговоров США с Россией

18 февраля 2025 года делегации США и России впервые встретились в Саудовской Аравии. После этого можно проследить резкое изменение риторики Трампа в отношении Украины и России.

14:03, 12 февраля

Первый телефонный разговор

Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорили по телефону 12 февраля 2025 года.

14:01, 20 января

Трамп вступил в должность президента

Дональд Тоамп прошел инаугурацию 20 января 2025 года. Он заявил, что хочет быть "миротворцем".

13:59, 5 ноября

Трамп победил на выборах

5 ноября 2025 года Дональд Трамп победил на выборах президента США.

На тот момент он был известен своим заявлением о том, что "закончит войну за 24 часа", однако он не уточнял методов.