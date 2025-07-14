Financial Times объяснил, почему Украине рано радоваться изменению риторики Трампа

После шестого разговора с Путиным 3 июля у Дональда Трампа лопнуло терпение. Президент США получил сигнал от российского коллеги, что тот настроен продолжать войну и усиливать атаки на Украину. Тогда раздраженный неуступчивостю главы Кремля хозяин Белого дома пообещал предоставить Киеву военную помощь.

Хотя гнев Трампа на Путина частично развеивает опасения, что Белый дом полностью отвернется от Украины, это не обязательно означает радикальный поворот в пользу Киева, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В чем "подводные камни" изменения риторики Трампа?

Это скорее сигнал России и Путину, что Трамп устал от затягивания. Но это еще не означает, что США вдруг станут большим союзником Украины или существенно увеличат поддержку,

– говорит Макс Бергман из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Несмотря на определенные надежды в Европе на изменение подхода Трампа, двое чиновников, которые ведут переговоры с Вашингтоном в сфере обороны и безопасности, заявили, что пока не видят реальных доказательств изменения политики США в пользу Киева.

Западные союзники Украины, по словам чиновников, до сих пор считают, что Трамп больше склонен видеть в Путине основного переговорного партнера, а в Зеленском – главное препятствие на пути к мирному соглашению.

Они также добавили, что хотя системы Patriot, которые пообещал предоставить Трамп, критически важны для защиты городов и войск Украины, они не изменят способности Украины наносить ответные удары по России или менять общую динамику войны.

"Есть определенное слишком большое восхищение из-за изменения тона", – сказал один из чиновников. – "Но мы пока не видим, чтобы это переросло в конкретные действия".

Рейчел Риццо, старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета, отметила: "Я бы сказала, что заявление Трампа больше связано с его раздражением Путиным, а не симпатией к Зеленскому или поддержкой Украины".

Владимир Зеленский имеет дело с администрацией, где скептицизм по поддержке Украины остается сильным – как среди тех, кто считает, что США должны больше сосредоточиться на Азии, так и среди неинтервенционалистов по убеждениям.

Справка: Неинтервенционалисты – это сторонники политической доктрины неинтервенционализма, которая выступает против вмешательства одного государства в дела другого, особенно военного или политического характера.

Мы видим отсутствие последовательности в подходе администрации к Украине. Нужно четко определить, что именно следует сделать для прекращения конфликта и давления на Россию,

– отметила демократка Джин Шахин, председатель сенатского комитета по иностранным делам.