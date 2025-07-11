Трамп может одобрить пакет помощи Украине на сотни миллионов долларов, – Politico

Президент США Дональд Трамп может одобрить передачу Украине пакета помощи на сотни миллионов долларов. Об этом журналистам сообщили источники.

В понедельник Трамп сделает заявление в отношении России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Трамп рассматривает принятие пакета помощи Украине на сотни миллионов долларов

В случае принятия, это будет первая помощь, что поступит от администрации Трампа. С начала года Украина получает помощь принятую еще при администрации Байдена.

Ранее Пентагон шокировал многих в Белом доме, остановив военную помощь для Украины, которая была принята еще в прошлом году. Трамп тогда заявил, что помощь возобновится.

Новый пакет, что он может принять, подчеркнет разногласия в нынешней администрации по Украине.

Средства поступят из фонда, одобренного Конгрессом в прошлом году при президенте Джо Байдене, который позволяет Министерству обороны изымать оружие из военных арсеналов США для Украины. Фонд все еще содержит 3,8 миллиарда долларов.

10 июля Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп может одобрить пакет военной помощи Украине. По информации агентства, его стоимость составлять около 300 миллионов долларов. Туда могут войти ракеты для ЗРК Patriot и ракеты средней дальности.

Отметим, что Трамп также анонсировал "важное заявление" по России, которое произнесет в понедельник. 11 июля, когда его спросили о том, что он думает о бомбардировке Харькова, в частности роддома, он сказал, что знает об этом, и снова намекнул на это заявление.

"Вы увидите, что будет происходить", – сказал он.

Тем временем США заключили соглашение с союзниками по НАТО, что позволит им закупать оружие у США, а взамен оперативно передавать со складов свое Украине. Это значительно облегчит логистику. Эта схема не нова и уже применялась с рядом вооружений, которые передавали Украине в течение войны.

Напомним, комитет Сената США одобрил выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности в рамках оборонного бюджета на 2026 год, с продолжением инициативы поддержки Украины до 2028 года.