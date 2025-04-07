"Война не напугала, кошелек напугал": Трамп сделал с Европой то, что не смог Путин

Российский диктатор Владимир Путин не смог напугать Европу, в то же время президент США Дональд Трамп достиг этого через деньги – новые тарифы. Он показал, что комфортная жизнь может оказаться под угрозой.

Политолог Олег Лесной заметил 24 Каналу, что теперь Европе придется самостоятельно заботиться о собственной безопасности и принимать кардинальные решения в экономике. Напомним, что Трамп ввел исторические пошлины против почти всех стран мира.

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Как Трамп разбудил Европу

Путин не смог убедить европейцев в необходимости вооружаться, затягивать "пояса" и отказываться от роскоши хотя бы на время. Трамп же не спрашивал никого и сразу же серьезно напугал европейские страны.

То есть война не напугала, а кошелек напугал. Это была одна из миссий Трампа – хотя, на первый взгляд, она выглядит негативно, в конечном итоге может привести к положительным изменениям,

– подчеркнул политолог.

Европа должна была проснуться еще несколько лет назад, но этого не произошло. Трамп заставил ее пробудиться, и сейчас, по мнению Лесного, она станет более эффективной в экономическом смысле. Это на руку и Украине, потому что потенциальные экономические объединения или совместные действия на одну угрозу могут иметь влияние и на военную сферу.

Сейчас Европа переживает кризис, поскольку поняла, что ее спокойная жизнь под угрозой, а безопасный "зонтик" от США, который был когда-то, уже не действует. Поэтому ей придется делать кардинальные шаги в экономике и полагаться на себя в вопросах безопасности. Европа, хотя и медленно, но движется в правильном направлении – она начала действовать. Теперь важно, какой будет скорость этих изменений.

О новых тарифах

Трамп уже заявил, что десятки стран хотят с ним поговорить о тарифах. Возможно, это метод – принудить к диалогу, используя шоковую терапию, чтобы быстро добиться выгодных условий для себя.

Но опять же, как отметил Олег Лесной, у Трампа есть странный подход к России: он не применяет тарифы, говоря, что Россия и так под санкциями. Это выглядит как двойные стандарты.

Заметим, директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что Россия не была включена в список введенных США пошлин, поскольку Вашингтон ведет с ней переговоры.