Політолог Олег Лісний зауважив 24 Каналу, що тепер Європі доведеться самостійно дбати про власну безпеку й ухвалювати кардинальні рішення в економіці. Нагадаємо, що Трамп запровадив історичні мита проти майже усіх країн світу.

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Як Трамп розбудив Європу

Путін не зміг переконати європейців в необхідності озброюватись, затягувати "паски" і відмовлятися від розкоші хоча б на певний час. Трамп же не питав нікого й одразу ж серйозно налякав європейські країни.

Тобто війна не налякала, а гаманець налякав. Це була одна з місій Трампа – хоча, на перший погляд, вона виглядає негативно, у кінцевому результаті може призвести до позитивних змін,

– наголосив політолог.

Європа мала прокинутися ще кілька років тому, але цього не сталося. Трамп змусив її пробудитися, і зараз, на думку Лісного, вона стане більш ефективною в економічному сенсі. Це на руку й Україні, тому що потенційні економічні об'єднання або спільні дії на одну загрозу можуть мати вплив і на військову сферу.

Зараз Європа переживає кризу, оскільки зрозуміла, що її спокійне життя під загрозою, а безпечна "парасолька" від США, яка була колись, вже не діє. Тому їй доведеться робити кардинальні кроки в економіці та покладатися на себе в питаннях безпеки. Європа, хоча і повільно, але рухається в правильному напрямку – вона почала діяти. Тепер важливо, якою буде швидкість цих змін.

Про нові тарифи

Трамп уже заявив, що десятки країн хочуть з ним поговорити про тарифи. Можливо, це метод – примусити до діалогу, використовуючи шокову терапію, щоб швидко домогтися вигідних умов для себе.

Але знову ж таки, як зазначив Олег Лісний, у Трампа є дивний підхід до Росії: він не застосовує тарифи, говорячи, що Росія і так під санкціями. Це виглядає як подвійні стандарти.

Зауважимо, директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт заявив, що Росію не було включено до списку введених США мит, оскільки Вашингтон веде з нею переговори.