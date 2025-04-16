"Сонный Джо": Трамп раскритиковал Байдена в ответ на его речь

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена "сонным Джо". Так политик отреагировал на недавнюю речь Байдена, во время которой он раскритиковал администрацию Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

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Трамп ответил на критику Байдена

В своей заметке Дональд Трамп в очередной раз назвал Байдена "худшим президентом в истории Соединенных Штатов". Он также раскритиковал иммиграционную политику экс-президента.

По словам Трампа, Байден якобы "позволил миллионам и миллионам преступников, среди которых много убийц, наркоторговцев и людей, выпущенных из тюрем и психиатрических учреждений по всему миру, войти в страну через ее очень опасную и плохо продуманную открытую границу".

Президент США подчеркнул, что теперь "выгнать" их – это его работа.

Вот почему меня выбрали. Давайте сделаем Америку снова великой!

– заявил Трамп.

Напомним, недавно Джо Байден публично раскритиковал действия новой администрации США. Бывший президент обвинил Дональда Трампа в масштабных разрушениях государственной системы и предупредил об угрозе для социального обеспечения миллионов американцев.

В то же время, несмотря на жесткие заявления относительно политики Трампа, о войне в Украине в своей речи Байден не упомянул.