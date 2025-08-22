Почему Трамп отстраняется от участия в войне и что с этим делать: объяснение эксперта
- Президент США Дональд Трамп не хочет брать на себя большие обязательства в войне России против Украины, предпочитая хорошие отношения с Москвой.
- Эксперт Дмитрий Шеренговский отмечает, что роль европейских партнеров остается важной, поскольку они готовы поддерживать Украину, тогда как Трамп не считает Россию серьезной угрозой для США.
Американский президент Дональд Трамп не хочет брать на себя большие обязательства, в частности в вопросе войны России против Украины. Отношения с Киевом для него менее важны, чем с Москвой.
Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Канала высказал кандидат политических наук, проректор по внешним связям УКУ, эксперт по международной политике и конфликтологии Дмитрий Шеренговский.
Почему Трамп избегает давления на Россию?
По его мнению, в США хотят посадить Украину и Россию за стол переговоров, однако сделать это можно только принуждением. Отсюда и вытекает проблема, потому что Трамп не хочет прибегать к таким мерам и брать на себя большие обязательства.
Мы уже видели, как выглядят его "предупреждения" России, и как – давление на Украину. К нам он подходит легче, потому что для него Украина менее важна, и это правда,
– считает Дмитрий Шеренговский.
По его словам, на фоне этого важной остается роль европейских партнеров, которые прямо говорят, что готовы вкладываться и работать. Если бы поддержки от них не было, то, как считает эксперт, давление на Украину было бы значительно больше.
"Были также позитивные ожидания, что в конце концов удастся создать какой-то новый формат, новую коалицию, что Трамп развернется. Но это было нереальной задачей. И сам Трамп четко показывает, что он не считает Россию настолько серьезной угрозой для США, как Китай. Его главный приоритет – отбить Россию от Китая. Именно на этом делается акцент", – добавил он.
Как Трамп перебрасывает ответственность?
На днях Дональд Трамп впервые за время войны раскритиковал своего предшественника, бывшего президента Джо Байдена именно за то, что его администрация не позволяла бить Украине американским оружием вглубь России.
Также действующий американский президент неоднократно заявлял, что эта война является "войной Байдена", а не его. Мол, в течение 4 лет предыдущего срока он не имел проблем с предотвращением конфликта, а Путин его уважал.
В то же время The Guardian сообщало, что Дональд Трамп сейчас не организовывает встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и занял выжидательную позицию в вопросе мирных переговоров.
Интересно, что также ранее Дональд Трамп всунул ключевого аналитика ЦРУ по вопросам России и еще 36 работников спецслужб. По данным СМИ, она исследовала вмешательство Кремля в американские выборы.