Американский президент Дональд Трамп не хочет брать на себя большие обязательства, в частности в вопросе войны России против Украины. Отношения с Киевом для него менее важны, чем с Москвой.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Канала высказал кандидат политических наук, проректор по внешним связям УКУ, эксперт по международной политике и конфликтологии Дмитрий Шеренговский.

Почему Трамп избегает давления на Россию?

По его мнению, в США хотят посадить Украину и Россию за стол переговоров, однако сделать это можно только принуждением. Отсюда и вытекает проблема, потому что Трамп не хочет прибегать к таким мерам и брать на себя большие обязательства.

Мы уже видели, как выглядят его "предупреждения" России, и как – давление на Украину. К нам он подходит легче, потому что для него Украина менее важна, и это правда,

– считает Дмитрий Шеренговский.

По его словам, на фоне этого важной остается роль европейских партнеров, которые прямо говорят, что готовы вкладываться и работать. Если бы поддержки от них не было, то, как считает эксперт, давление на Украину было бы значительно больше.

"Были также позитивные ожидания, что в конце концов удастся создать какой-то новый формат, новую коалицию, что Трамп развернется. Но это было нереальной задачей. И сам Трамп четко показывает, что он не считает Россию настолько серьезной угрозой для США, как Китай. Его главный приоритет – отбить Россию от Китая. Именно на этом делается акцент", – добавил он.

Как Трамп перебрасывает ответственность?