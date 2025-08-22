Американський президент Дональд Трамп не хоче брати на себе великі зобов'язання, зокрема у питанні війни Росії проти України. Відносини з Києвом для нього є менш важливими, ніж з Москвою.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, проректор із зовнішніх зв'язків УКУ, експерт з міжнародної політики та конфліктології Дмитро Шеренговський.

Дивіться також Трамп втрачає контроль над ситуацією, поки Путін нав'язує свою гру, – WSJ

Чому Трамп уникає тиску на Росію?

На його думку, у США хочуть посадити Україну та Росію за стіл переговорів, проте зробити це можна лише примусом. Звідси й випливає проблема, бо Трамп не хоче вдаватися до таких заходів і брати на себе великі зобов'язання.

Ми вже бачили, як виглядають його "попередження" Росії, і як – тиск на Україну. До нас він підходить легше, бо для нього Україна менш важлива, і це правда,

– вважає Дмитро Шеренговський.

За його словами, на тлі цього важливою залишається роль європейських партнерів, які прямо кажуть, що готові вкладатися й працювати. Якби підтримки від них не було, то, як вважає експерт, тиск на Україну був би значно більшим.

"Були також позитивні очікування, що врешті вдасться створити якийсь новий формат, нову коаліцію, що Трамп розвернеться. Але це було нереальною задачею. І сам Трамп чітко показує, що він не вважає Росію аж настільки серйозною загрозою для США, як Китай. Його головний пріоритет – відбити Росію від Китаю. Саме на цьому робиться акцент", – додав він.

Як Трамп перекидає відповідальність?