Трамп не решился обвинить Путина в войне против Украины

Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, не смог обвинить российского диктатора Владимира Путина в развязывании и продолжении войны против Украины.

Это произошло во время его пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди после официальной двусторонней встречи в рамках саммита G7 в Эвиан-ле-Бен во Франции. Об этом сообщает Clash Report.

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Что сказал Трамп?

Во время пресс-конференции репортер спросил у Дональда Трампа, считает ли он, что российский президент несёт большую ответственность за войну в Украине. На это он не дал чёткого ответа, сделав акцент на необходимости дипломатии.

Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь всё уладить. Это не облегчает дело,

– сказал президент США.

Что этому предшествовало?

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил о "очень хорошем" разговоре с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По мнению американского президента, Украина и Россия открыты для переговоров на уровне лидеров.

Politico сообщало, что Дональд Трамп продемонстрировал готовность оказать давление на Владимира Путина с целью прекращения войны. Впрочем, это может произойти лишь в обмен на помощь союзников в разблокировании Ормузского пролива.

В свою очередь журналистка немецкого DW Микаэла Кефнер сообщала, что американский президент осознает, что российский диктатор находится в затруднительном положении и занимает более слабую позицию, чем раньше.