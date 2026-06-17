Це сталося під час його пресконференції з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді після офіційної двосторонньої зустрічі на полях саміту G7 в Евіан-ле-Бен у Франції. Про це повідомляє Clash Report.

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Що сказав Трамп?

Під час пресконференції репортер запитав у Дональда Трампа, чи вважає він, що російський президент несе більшу відповідальність за війну в Україні. На це він не надав чіткої відповіді, закцентувавши на потребі дипломатії.

Я не хочу це коментувати, бо намагаюся все залагодити. Це не полегшує справу,

– сказав президент США.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив про "дуже гарну" розмову з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. На думку американського президента, Україна та Росія відкриті до переговорів на рівні лідерів.

Politico повідомляло, що Дональд Трамп продемонстрував готовність до тиску на Володимира Путіна з метою припинення війни. Утім, це може відбутися лише в обмін на допомогу союзників з розблокуванням Ормузької протоки.

Своєю чергою журналістка німецького DW Мікаела Кефнер повідомляла, що американський президент усвідомлює, що російський диктатор перебуває у скрутному становищі та перебуває у слабшій позиції, ніж це було раніше.