При этом на встрече Дональд Трамп начал в шутку утверждать, что именно он здесь якобы главный. Об этих эпизодах сообщил мониторинговый ресурс Clash Report.

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Как Трамп опоздал на встречу G7?

Глава Белого дома прибыл на запланированную встречу G7 последним. Другие лидеры были вынуждены ждать его появления, о чем сказал президент Франции Эммануэль Макрон, решив заполнить паузу уточнением организационных моментов.

Появившись перед "Группой семи", Дональд Трамп решил чуть ли не с порога заявить, что он здесь главный. Присутствующие восприняли это со смехом, после чего президент США сел за круглый стол и полноценно присоединился к встрече.

Трамп опоздал на встречу, но подчеркнул, что босс здесь якобы именно он: смотрите видео

Каковы итоги встречи Зеленского, Трампа и Макрона?

Трехсторонние переговоры между лидерами Украины, США и Франции состоялись 16 июня. По итогам этой встречи президент сообщил, что участники саммита G7 осудили массированный ракетный удар России по Украине, который произошел 15 июня, и подтвердили неизменную поддержку Киева. По его словам, все стороны согласны с тем, что войну необходимо как можно скорее остановить, однако Россия не демонстрирует готовности к этому.

Глава государства также подчеркнул, что главные приоритеты — увеличение поставок зенитных ракет, передача лицензий на их производство, подготовка зимнего пакета поддержки и усиление давления на Россию.

Вместе с тем Зеленский отметил, что страны "Большой семерки" подтвердили поддержку евроинтеграционного курса Украины и развитие сотрудничества в сфере оборонных технологий.