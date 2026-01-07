"Россия сейчас имела бы всю Украину": Трамп похвастался своим решающим влиянием

Трамп заявил, что без его вмешательства, Россия бы уже давно установила контроль над Украиной. Также он в очередной раз напомнил миру, что ему удалось завершить восемь сложных войн.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на сообщение Трампа, передает 24 Канал.

Деятельность НАТО и война в Украине: какое новое заявление сделал Трамп?

В своей заметке Трамп отметил, что до его прихода на пост президента большинство стран НАТО якобы не выполняли своих финансовых обязательств и тратили на оборону лишь 2% ВВП. Впрочем, после прихода к власти "влиятельного" Трампа, оборонные расходы государств увеличились до 5% ВВП.

Не обошел лидер США и тему восьми войн, в частности в Украине.

Без моего участия Россия сейчас имела бы всю Украину. Помните также, что я самостоятельно закончил 8 войн, и Норвегия, член НАТО, по-дурацки решила не вручать мне Нобелевскую премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней,

– похвастался он.

Трамп считает, что Россия и Китай не боятся НАТО без участия Соединенных Штатов. Более того, он выразил сомнение в готовности стран-членов Альянса предоставить США помощь в случае необходимости.

"Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами", – добавил он.

Трамп предположил, когда наступит мир в Украине