Дедлайн в моей голове, – Трамп объяснил, когда применит санкции против России

По словам президента США, он будет действовать жестко, если поймет, что Россия не хочет останавливать войну. Он добавил, что это касается Украины также.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в четверг, 5 июня.

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Что американский лидер заявил о санкциях

Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты настроены "действовать жестко" для завершения войны в Украине. По словам президента США, он применит санкции против Кремля, когда поймет, что война не остановится.

Дедлайн – в моей голове. Когда я пойму, что это не остановится – и я уверен, вы сделаете то же самое – тогда мы будем действовать очень, очень, очень жестко. И, честно говоря, это может касаться обеих стран,

– подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что "для танго нужны двое" и Соединенные Штаты будут жесткими для достижения мира.

Американский лидер заверил, что он не друг России. Дональд Трамп заявил, что США будут действовать жестко, если Кремль "перейдет черту".