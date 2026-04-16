Трамп объявил о 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном
- Трамп объявил о достижении договоренности о 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.
- Обсуждение перемирия состоялось с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также привлечены американские чиновники для дальнейшего урегулирования ситуации.
Трамп выразил уверенность, что это будет 10-я война, которую он смог закончить. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.
Что сказал Трамп о перемирии между странами?
Дональд Трамп сообщил о достижении предварительной договоренности между Израилем и Ливаном о начале 10-дневного перемирия. Страны официально приступят к прекращению огня в 22:00 по киевскому времени.
Американский президент заявил, что провел переговоры с президентом Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по урегулированию ситуации между странами.
Трамп также отметил, что поручил вице-президенту Джей Ди Венсу, государственному секретарю Марко Рубио и главе Объединенного комитета начальников штабов Дэну Разину Кейну работать вместе с представителями обеих стран для достижения продолжительного мира.
Он добавил, что ранее уже способствовал урегулированию ряда конфликтов в мире и выразил надежду, что эта инициатива станет еще одним шагом по стабилизации ситуации в регионе.
Для меня было честью остановить 9 войн по всему миру, и эта станет десятой,
– пишет президент США.
После объявления о перемирии между Израилем и Ливаном Трамп обещает организовать первую с 1983 года встречу лидеров двух стран.
Напомним! 8 апреля министр здравоохранения Ливана сообщил о сотнях погибших и раненых в результате израильских авиаударов по Бейруту. Эти удары стали одними из самых масштабных по центру Бейрута за последние десятилетия, затронув три района города.
Конфликт между Израилем и Ливаном: последние новости
8 апреля Израиль нанес самый масштабный удар по "Хезболле" в Ливане, поразив более 100 целей за 10 минут. В пораженные объекты вошли штаб-квартира "Хезболлы", ракетные пусковые установки и командные центры, расположенные в местах сосредоточения гражданского населения, однако были предприняты меры по минимизации ущерба.
После провала мирных переговоров Ирана и США 12 апреля Армия обороны Израиля была переведена в состояние повышенной боевой готовности для возможного возобновления боевых действий.
14 апреля Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном проходят очень хорошо. В Госдепартаменте отметили, что переговоры продолжались с "высокими ставками".