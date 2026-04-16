Трамп объявил о 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном

Дональд Трамп заявил о достижении договоренности между Израилем и Ливаном о временном прекращении огня. Перемирие должно длиться 10 дней.

Трамп выразил уверенность, что это будет 10-я война, которую он смог закончить. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

Что сказал Трамп о перемирии между странами?

Дональд Трамп сообщил о достижении предварительной договоренности между Израилем и Ливаном о начале 10-дневного перемирия. Страны официально приступят к прекращению огня в 22:00 по киевскому времени.

Американский президент заявил, что провел переговоры с президентом Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по урегулированию ситуации между странами.

Трамп также отметил, что поручил вице-президенту Джей Ди Венсу, государственному секретарю Марко Рубио и главе Объединенного комитета начальников штабов Дэну Разину Кейну работать вместе с представителями обеих стран для достижения продолжительного мира.

Он добавил, что ранее уже способствовал урегулированию ряда конфликтов в мире и выразил надежду, что эта инициатива станет еще одним шагом по стабилизации ситуации в регионе.

Для меня было честью остановить 9 войн по всему миру, и эта станет десятой,

– пишет президент США.

После объявления о перемирии между Израилем и Ливаном Трамп обещает организовать первую с 1983 года встречу лидеров двух стран.

Напомним! 8 апреля министр здравоохранения Ливана сообщил о сотнях погибших и раненых в результате израильских авиаударов по Бейруту. Эти удары стали одними из самых масштабных по центру Бейрута за последние десятилетия, затронув три района города.

