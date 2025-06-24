Трамп слил в сеть переписку с Рютте

24 – 25 июня в Гааге пройдет саммит НАТО. Дональд Трамп по дороге на мероприятие раскрыл переписку с генсеком Альянса относительно ударов по Ирану.

В своей соцсети Truth Social Дональд Трамп опубликовал скриншот сообщения, присланного ему генсеком НАТО Марком Рютте, в котором тот поздравляет президента США с "решительными действиями" в Иране, передает 24 Канал.

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Трамп раскрыл переписку с Рютте

Поздравляю и благодарю вас за ваши решительные действия в Иране – это действительно было чрезвычайно, и никто другой не решился бы на такое. Это делает нас всех безопаснее,

– говорится в сообщении Рютте к Трампу.

Далее Рютте хвалит Трампа за то, что тот настоял на увеличении расходов на оборону со стороны других членов НАТО.

В сообщении указано, что все страны альянса согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, как того требует Трамп.

Однако это не соответствует действительности – Испания добилась для себя исключения. Для всех остальных стран Альянса это обязательство является результатом творческого подхода к определению оборонных расходов: непосредственно на оборону бюджеты вырастут до 3,5% ВВП к 2035 году, еще 1,5% обещают направить на связанную с ней инфраструктуру и промышленность.