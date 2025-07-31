Заходит на опасную территорию, – Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами"
- Дональд Трамп посоветовал Дмитрию Медведеву "следить за словами", заявив, что тот заходит на опасную территорию.
- Трамп выразил недовольство торговлей Индии с Россией, отметив высокие тарифы Индии и минимальное сотрудничество США с обеими странами.
Дональд Трамп заявил, что Дмитрию Медведеву стоит "следить за словами". Президент США отметил, что заместитель председателя Совета безопасности России заходит на очень опасную территорию.
Американский лидер написал об этом в своей соцсети Truth Social, сообщает 24 Канал. Трамп начал заявление с темы торговли Индии с Россией, а дальше обратился к Медведеву.
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"Мне безразлично, что Индия делает с Россией. Они могут вместе загубить свои мертвые экономики. Мы очень мало сотрудничаем с Индией. Их тарифы слишком высокие, одни из самых высоких в мире", – отметил он.
Также Трамп написал, что так же Россия и США почти не сотрудничают друг с другом. По его словам, нужно "оставить все, как есть". Далее он обратился к Медведеву, назвав его "неудачным бывшим президентом России".
Скажите Медведеву, неудачному экс-президенту России, который до сих пор думает что он президент, следить за словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию,
– добавил американский президент.
Сообщение Дональда Трампа / скриншот с Truth Social
Напомним, Дональд Трамп установил новый дедлайн, который дал Москве для соглашения о завершении войны в Украине. Он сократил его с 50 до 10–12 дней. Если Россия этого не сделает, то США введут вторичные санкции на экспорт российской нефти.
Трамп уже анонсировал новые пошлины против Индии. Причиной этого решения являются высокие тарифы и торговля с Россией. Новые тарифы против Индии вступят в силу 1 августа.