Трамп эмоционально отреагировал на идею Маска создать новую партию

5 июля Илон Маск объявил о создании новой партии "Америка" в США. Миллиардер заявил, что в его стране нет демократии и царят расточительство и взяточничество.

Впоследствии Илон Маск анонсировал первый съезд своей новосозданной партии "Америка". Предприниматель стремится получить места в Конгрессе для влияния на законы, передает 24 Канал.

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Какой была реакция Трампа

Как пишет Reuters, когда Дональд Трампа возвращался в Вашингтон после посещения своего гольф-клуба неподалеку, журналисты спросили его, что он думает о создании Маском своей политической партии.

Он назвал идею создания третьей партии (в США – двухпартийная система, там действуют Республиканская и Демократическая партии – 24 Канал) "смехотворной".

"Мы достигли колоссального успеха с Республиканской партией. Демократы потеряли ориентиры, но всегда существовала двухпартийная система, и создание третьей партии только добавляет путаницы", – сказал Трамп.

Он напомнил, что американская политическая система базируется на двух партиях, третьей, по его словам, никогда не существовало. "Поэтому пусть (Маск – 24 Канал) развлекается, но я считаю это смешным", – добавил президент.

Вскоре после этих слов Трамп написал в соцсети Truth Social, что ему "больно наблюдать, как Илон Маск полностью "слетел с катушек" и буквально превратился в катастрофу за последние 5 недель".

Напомним, что в начале июня между Маском и Трампом продолжалась публичная ссора. Позже несколько недель оба соблюдали "режим тишины" в соцсетях. Однако 28 июня, когда Сенат рассматривал законопроект Трампа о налогах и расходах, Илон Маск нарушил молчание и опубликовал в сети пост, где назвал документ "полностью сумасшедшим и разрушительным".