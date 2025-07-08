Россия – не Иран: что сдерживает президента США от решительных действий в отношении Кремля

Дональд Трамп заявил, что отправит дополнительное оружие нашей стране, чтобы Украина могла противостоять российским атакам. Однако президент США долгое время шел к принятию этого решения.

Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий отметил в разговоре с 24 Каналом, что Трамп постепенно подходил к "красной линии", за которой должен был бы усилить военную поддержку Украины. Также президент США за время общения с Владимиром Путиным изменил свое отношение к нему, откровенно выражая недовольство действиями главы Кремля.

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Трамп этого не любит

Городницкий уверен, что Трамп после первого телефонного разговора с Путиным понял сущность российского диктатора. Далее он лишь убеждается в том, что глава Кремля не хочет прекращения огня и вводит его за нос. К Трампу приходит понимание, что ему нужно быть жестче с Путиным.

Президент США осознает, что каждый следующий разговор с Путиным никакого эффекта не принесет. А Трамп этого не любит – он хочет видеть определенные сдвиги,

– подчеркнул он.

Однако, по словам доктор философии, проблема заключается в том, что Россия – это не Иран, с Москвой Трамп пока не может вести себя так же как с Тегераном.

Президент США поэтому и подчеркивает ядерную опасность. Он, по мнению политического эксперта, верит, если гипотетически применит тяжелое вооружение и уничтожит, например, ядерные носители или нивелирует угрозу самого Путина, это будет воспринято как призыв к применению ядерного вооружения.

Также продолжаются разговоры о введении более радикальных санкций против России. Республиканцы все чаще обращают внимание на законопроект Линдси Грэма, который подчеркивает необходимость применять именно этот рычаг.

В то же время поведение России, то, как она понемногу начинает поднимать голову и выдвигать все более жесткие требования по Украине, свидетельствует о том, что Москва не планирует идти какие-либо уступки,

– объяснил политический эксперт.

Хотя в Кремле есть определенные течения, пытающиеся сблизить Россию и США, к сожалению, ее представители не слишком влияют на Путина. Он как раз хочет показать, что Россия остается мощной и сильной, и с ней надо договариваться исключительно с позиции уважения. Мол, мы завоевали территорию и вы должны признать нашу силу.

Россия сейчас делает все для того, чтобы Украина подняла руки и сдалась, потому что затягивание войны не выгодно россиянам, ведь они не выстоят. Это колосс на глиняных ногах,

– отметил Андрей Городницкий.

Именно поэтому, по его мнению, россияне сосредотачивают все усилия, чтобы сломать украинцев, ведь понимают, что они смогут продержаться от полугода до года. Если Украина выстоит за это время, то дальше у врага, вероятно, не хватит сил воевать.

Отметим, что президент США 7 июля заявил, что украинцы должны иметь возможность защитить себя, поэтому Вашингтон передаст Киеву больше оружия. Напомним, что ранее глава Пентагона задерживает партию оружия, предназначенной для Украины.

Также спикер Пентагона Шон Парнелл сказал, что по указанию президента Трампа, Украине будет передано дополнительное оборонительное оружие, чтобы "украинцы могли защищаться, пока мы работаем над обеспечением длительного мира и прекращением убийств".