Украина среди тем: у Путина поделились ожиданиями от разговора с Трампом
- Разговор между Путиным и Трампом запланирован на 18 марта, примерно в 16-18 часов по московскому времени.
- На повестке дня обсуждение нормализации отношений России и США, а также ситуация в Украине.
- Формат объявления результатов телефонного разговора президентов еще не определен.
В Кремле неоднократно заявляли о необходимости разговора российского президента и лидера США. Теперь там рассказали об ожиданиях от диалога.
Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о разговоре
По словам Пескова, диалог ожидается примерно в 16 – 18 часов по московскому времени
он также пояснил, что Путин и Трампу должны обсудить и нормализацию отношений России и США. Также они обсудят ситуацию в Украине.
В то же время Кремль еще не определил формат объявления результатов телефонного разговора президентов.
Действительно были определенные обсуждения. И Уиткофф был в Москве, и в Стамбуле были переговоры. И раньше был первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенные понимания есть, бесспорно,
– отметил пресс-секретарь Путина.
По его словам, также есть и большое количество вопросов.
Ранее Стив Уиткофф рассказывал, что президент США Дональд Трамп планировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, но точная дата не разглашалась.