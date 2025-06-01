Трамп приехал на саммит НАТО в Нидерланды

Дональд Трамп прибыл в Нидерланды. Эта страна 24 – 25 июня впервые принимает саммит НАТО.

24 Канал собрал детали.

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Что известно о визите Трампа в Гаагу на саммит НАТО

Трамп говорил, что может встретиться с Зеленским на саммите.

Президент США прибыл в Гаагу (Нидерланды) на саммит НАТО в белой фуражке с надписью "США",

– пишут Rapid Response.

И действительно: выходя из самолета, Трамп надел белую кепку с синей надписью. Президент США медленно спустился по трапу и поговорил с присутствующими.

Трамп прилетел в Гаагу: смотрите видео

В СМИ этот саммит НАТО назвали едва ли не самым дорогим, а также очень коротким. Была информация, что его сократили именно из-за Трампа, потому что поэтому сложно воспринимать много информации.