США нанесли удары по Ирану в ответ на потерю вертолета

На Ближнем Востоке в ночь на 10 июня произошло очередное обострение ситуации. Сначала Иран поразил американский вертолет, а затем США атаковали в ответ.

Целями стали военные объекты вроде систем ПВО и радаров. Подробности описали в Reuterts, пишет 24 Канал.

Незадолго до этого Иран сбил американский вертолет: Трамп пригрозил ответом

Что известно о военном ответе США на сбитый Ираном вертолет?

Геополитический градус в районе Персидского залива 9 июня подскочил до максимума. У берегов Омана американский ударный вертолёт Apache осуществлял патрулирование, и его внезапно сбили. Как впоследствии стало известно СМИ, это произошло в результате атаки "Шахеда".

Экипажу повезло – уже через два часа на помощь пришел сверхсовременный надводный дрон Военно-морских сил США, который обнаружил и спас двух пилотов. Они находятся в стабильном состоянии.

Дональд Трамп не замедлил с реакцией, мгновенно объявив о необходимости ударов возмездия по иранским объектам. При этом президент США подчеркнул, что "ответ должен быть очень сильным".

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) после полуночи 10 июня по Киеву обнародовало официальное заявление, что американская армия начала "удары самообороны" по непосредственному приказу Дональда Трампа.

СМИ уже узнали, что взрывы в Иране прогремели в нескольких портах. Также силы США атаковали несколько иранских комплексов ПВО и радиолокационных систем вокруг Ормузского пролива. По мнению Белого дома, что интересно, эти удары не должны сорвать переговоры.

Между тем и Иран отреагировал почти мгновенно. Тамошние военные заявили, что запустили ракеты и дроны в сторону различных американских объектов, расположенных на Ближнем Востоке. Сейчас ситуация в самом разгаре.

Главное о том, как разворачивался конфликт между США и Ираном в Ормузском проливе

Обострение ситуации в стратегически важной акватории Ормузского пролива продолжается уже несколько месяцев. Еще в начале весны 2026 года американская разведка зафиксировала попытки Тегерана заминировать судоходные пути.

Трамп предупредил о масштабных военных последствиях, если угрозу судоходству не устранят. Далее для защиты коммерческих судов и восстановления свободного прохода через пролив США в начале мая объявили о начале масштабной военной операции "Проект свобода".

Однако Тегеран воспринял такие действия как прямое нарушение предыдущих договоренностей о прекращении огня. Теперь же противостояние переросло в открытые вооружённые столкновения.