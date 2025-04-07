Трамп сделал заявление по поводу российских обстрелов Украины

Россия ежедневно продолжает бить по Украине ракетами и дронами, убивая гражданских и нанося разрушения. Дональд Трамп в очередной раз призвал стороны к прекращению огня.

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One 6 апреля американский лидер заявил, что, мол, его команда продолжает говорить с Кремлем, чтобы закончить войну России против Украины, передает 24 Канал.

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Что сказал Трамп

Дональд Трамп снова повторил свой призыв к прекращению огня и отметил, что ему "не нравятся бомбардировки".

Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились,

– сказал он.

К слову, это заявление прозвучало на фоне недавнего смертельного удара по Кривому Рогу, в результате которого погибло 20 человек, среди них – 9 детей.

Напомним, что хозяин Белого дома и ранее "реагировал" на постоянные российские удары по Украине после того, как Владимир Путин якобы дал согласие на перемирие. Тогда, комментируя обстрелы Украины, президент США лаконично отметил, что, мол, они "воюют друг с другом".

Дональд Трамп обещал ввести дополнительные тарифы на российскую нефть, если Москва не захочет завершать войну в Украине и будет затягивать мирный процесс. В Белом доме объяснили также, почему не ввели пошлины против России, как это сделали с сотней других стран 2 апреля. Там воздержались от такого шага, поскольку сейчас ведутся переговоры с Кремлем.

Журналист Стивен Коллинсон считает, что позиция Белого дома по отношению к России вряд ли изменится. Дональд Трамп давно высказал свои истинные намерения в отношении Украины. Несмотря на то, что Москва открыто игнорирует его мирные усилия, американский президент продолжает рассчитывать на экономическое сотрудничество с ней. Между тем, как Вашингтон пытается соблазнить Россию перспективами взаимного сотрудничества, от Украины требует возвращения всей помощи как долга.

Даниэль Джонсон в колонке для The Telegraph тоже подвергает сомнению американскую поддержку Украины. Он считает, что Трамп может поставить ей ультиматум: либо подписать продиктованное Путиным мирное соглашение при посредничестве США, либо навсегда потерять американскую разведку и материально-техническую поддержку.