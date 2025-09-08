В ночь на 7 сентября Россия ударила по Украине рекордным количеством средств воздушного поражения. Враг использовал для атаки 810 дронов и 13 ракет. Впервые с начала полномасштабного вторжения было повреждено здание Кабмина.

Журналисты попросили прокомментировать Дональда Трампа очередное военное преступление России. Они напомнили американскому лидеру его собственные слова о том, что он имеет "хорошие отношения с Путиным". Между тем глава Кремля, вопреки призывам президента США к миру, продолжает массированные обстрелы Украины, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как Трамп отреагировал на обстрел Украины 7 сентября?

Никто не был более жестким к России, чем я. Это касается трубопровода Nord Stream 2 и многих других вещей. Но я не доволен. Я не доволен. Я не доволен всей ситуацией,

– так ответил Трамп на вопрос, стал ли он меньше доверять Путину.

Справка: В свой первый президентский срок Дональд Трамп активно противостоял реализации Nord Stream 2. Он считал, что этот проект усиливает энергетическую зависимость Европы от России и подрывает безопасность Украины. При Трампе США ввели санкции против компаний, участвовавших в строительстве Nord Stream 2.

Также американский лидер заявил, что в ближайшие дни планирует поговорить с главой Кремля. Дональд Трамп пообещал "уладить" войну в Украине.

Кроме того, политик анонсировал визит европейских лидеров в Белый дом 8 или 9 сентября для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта.

Ранее президент США подчеркнул, что готов перейти ко второму этапу санкций против России.

Как в мире отреагировали на массированный обстрел Украины 7 сентября?