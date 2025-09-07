Впервые с начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили здание Кабмина повредили здание Кабмина в Киеве. Там возник пожар, передает 24 Канал.

Как в Литве отреагировали на обстрел Украины 7 сентября?

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети "Х" отметил, что россияне ночью атаковали Украину рекордным количеством средств поражения. На этот раз под удар попало даже правительственное здание.

Это означает опасную новую фазу террористической кампании Москвы,

– подчеркнул министр, добавив, что этот обстрел состоялся именно тогда, когда Дональд Трамп и лидеры Европы работают над установлением мира.

Между тем Москва вместо переговоров выбирает террор, удваивая уровень насилия.

Будрис отметил, что действия оккупантов не должны остаться без ответа. Против России должны быть введены жесткие санкции, а Украине надо немедленно предоставить современные системы противовоздушной обороны. "Любое промедление только подпитывает новую агрессию", – подытожил политик.

Что известно о ночном обстреле Украины?