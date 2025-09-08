У ніч проти 7 вересня Росія вдарила по Україні рекордною кількістю засобів повітряного ураження. Ворог використав для атаки 810 дронів та 13 ракет. Вперше з початку повномасштабного вторгнення була пошкоджена будівля Кабміну.

Журналісти попросили прокоментувати Дональда Трампа черговий воєнний злочин Росії. Вони нагадали американському лідеру його власні слова про те, що він має "хороші відносини з Путіним". Тим часом очільник Кремля, всупереч закликам президента США до миру, продовжує масовані обстріли України, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Як Трамп відреагував на обстріл України 7 вересня?

Ніхто не був жорсткішим до Росії, ніж я. Це стосується трубопроводу Nord Stream 2 і багатьох інших речей. Але я не задоволений. Я не задоволений. Я не задоволений усією ситуацією,

– так відповів Трамп на запитання, чи став він менше довіряти Путіну.

Довідка: У свій перший президентський термін Дональд Трамп активно протистояв реалізації Nord Stream 2. Він вважав, що цей проєкт посилює енергетичну залежність Європи від Росії та підриває безпеку України. За Трампа США ввели санкції проти компаній, які брали участь у будівництві Nord Stream 2.

Також американський лідер заявив, що найближчими днями планує поговорити з очільником Кремля. Дональд Трамп пообіцяв "владнати" війну в Україні.

Крім того, політик анонсував візит європейських лідерів до Білого дому 8 або 9 вересня для обговорення шляхів мирного врегулювання конфлікту.

Раніше президент США наголосив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії.

Як у світі відреагували на масований обстріл України 7 вересня?