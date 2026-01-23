Трамп отреагировал на то, что народ Украины живет без отопления из-за России
- Трамп выразил удивление, как украинцам удается выживать без отопления при морозах до минус 20 градусов.
- Он отметил недопустимость таких условий жизни.
Вследствие российских обстрелов большое количество украинцев остается не только без света, но и тепла. Только в Киеве почти 2000 многоэтажек не имеют теплоснабжения в течение недель. Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, в которой оказалось гражданское население Украины.
Американский лидер удивился, как украинцам удается выживать без отопления в такие сильные морозы. Свое мнение президент США высказал журналистам, находясь на борту самолета Air Force One.
Что сказал Трамп о жизни украинцев без отопления?
Трамп заявил, что народу Украины сейчас чрезвычайно трудно, ведь многие люди вынуждены жить без отопления при температуре около минус 20 градусов. По его словам, климат в Украине иногда даже холоднее, чем в Канаде.
Он рассказал, что поинтересовался у президента Владимира Зеленского, как люди выдерживают такие условия, и услышал ответ, который его поразил. Трамп отметил, что условия, в которых живут украинцы, являются неприемлемыми.
Отдельно политик отметил, что имел много хороших встреч с украинским лидером. Впрочем, они оказались безрезультатными. Президент США выразил уверенность, что и Киев, и Москва хотят заключить соглашение о завершении войны.
Что известно о последнем ходе мирных переговоров?
- 22 января в Давосе состоялась встреча президентов США и Украины. По словам Дональда Трампа, она была "хорошей". В то же время преграды на пути к миру остаются неизменными. По мнению политика, это территориальные противоречия.
- Владимир Зеленский во время переговоров с Трампом поднял вопрос ПВО и гарантий безопасности. Соглашение уже готово к подписанию, и украинский лидер ожидает соответствующего сигнала от американского коллеги.
- Поздно ночью завершилась встреча спецпредставителей Трампа – Уиткоффа и Кушнера – с Путиным в Москве. Россия согласилась на трехстороннюю встречу с Украиной и США в Абу-Даби в течение 23 и 24 января.