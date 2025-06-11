Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Трампа в подкасте Pod Force One.

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Трамп прокомментировал разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин говорили по телефону 4 июня. Их общение состоялось после молниеносной атаки Службы безопасности Украины по российским аэродромам. Также лидеры государств обсудили другие темы, кроме российско-украинской войны, в частности вопрос ядерной программы Ирана и участие Трампа в переговорах с Тегераном. Разговор Трампа и Путина длился более часа.

Президент США считает, что общение с Владимиром Путиным в тот день было "хорошим". Он в очередной раз сказал, что в Украине ведется "жестокая война и такого не было со времен Второй мировой".

О результатах разговора с российским диктатором Дональд Трамп сказал коротко. По его словам, Путин "рассказал, чего он хочет и чего не хочет".

Мы имели хороший разговор, но пока ничего из этого не получилось,

– прокомментировал американский лидер.

К слову, свою первую публикацию об общении с Владимиром Путиным Трамп удалил из своей социальной сети Truth Social, но потом опубликовал ее снова без изменений. Тогда президент США заметил, что Россия "планирует ответить" на украинскую атаку по аэродромам во время которой были уничтожены самолеты. Путин якобы лично предупредил об этом Дональда Трампа.