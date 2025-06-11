Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Трампа в подкасті Pod Force One.

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Трамп прокоментував розмову з Путіним

Дональд Трамп та Владімір Путін говорили телефоном 4 червня. Їхнє спілкування відбулося після блискавичної атаки Служби безпеки України по російських аеродромах. Також лідери держав обговорили інші теми, крім російсько-української війни, зокрема питання ядерної програми Ірану й участь Трампа в переговорах з Тегераном. Розмова Трампа і Путіна тривала понад годину.

Президент США вважає, що спілкування з Владіміром Путіним того дня було "хорошим". Він вкотре сказав, що в Україні ведеться "жорстока війна й такого не було з часів Другої світової".

Про результати розмови з російським диктатором Дональд Трамп сказав коротко. За його словами, Путін "розповів, чого він хоче та чого не хоче".

Ми мали хорошу розмову, але поки що нічого з цього не вийшло,

– прокоментував американський лідер.

До слова, свою першу публікацію про спілкування з Владіміром Путіним Трамп видалив зі своєї соціальної мережі Truth Social, але потім опублікував її знову без змін. Тоді президент США зауважив, що Росія "планує відповісти" на українську атаку по аеродромах під час якої були знищені літаки. Путін нібито особисто попередив про це Дональда Трампа.