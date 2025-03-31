Трамп заявил, что разозлился на Путина: в Кремле отреагировали на заявление американца

В недавнем интервью Дональд Трамп заявил, что был зол на Путина из-за того, что тот высказался о нелегитимности Владимира Зеленского. Американский лидер подчеркнул, что диктатор должен подписать мирное соглашение с президентом Украины, несмотря на то, нравится ему он или нет.

Дональд Трамп отметил, что если виновной в срыве соглашения о прекращении огня будет Россия, то он применит санкции против ее нефти. Политик добавил, что ему бы очень не хотелось этого делать. Также он выразил уверенность в том, что Путин сдержит слово, передает 24 Канал.

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Что сказали в Кремле

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что слова Трампа о якобы том, что он зол на Путина, были переданы в свободном изложении, а не были цитатой.

Также Песков добавил, что Россия и США работают над налаживанием двусторонних отношений, "которые были сильно испорчены предыдущей администрацией". Также они заняты работой над несколькими направлениями мирного процесса в Украине.

Работы продолжаются. У нас пока что нет ничего конкретного, что мы могли бы или должны вам сказать. Этот процесс затягивается из-за своей сложности. Президент (Путин – 24 Канал) остается абсолютно открытым к контактам с президентом Трампом,

– сказали в Кремле.

К слову, ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным на этой неделе. Впрочем, в Кремле отметили, что пока на этой неделе ни одного звонка не запланировано. Хотя Песков добавил, что он может быть организован оперативно при необходимости.