"Никто не был жестче, чем я": Трамп сделал новое заявление о Путине

Президент США высказался о России и Путине. Дональд Трамп заявил, что несмотря на хорошие отношения с Путиным, он всегда жестко относился к России.

Политик в интервью Fox News отметил, что проводил сильную политику в отношении России во время своей первой каденции, передает 24 Канал.

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Что сказал Трамп

По словам американца, "Путин был бы первым, кто это подтвердил: никто не был жестче в отношении России, чем Дональд Трамп".

Я был жестче к России, чем кто-либо когда-либо, если хорошо подумать,

– сказал президент США.

Также он выразил желание сократить расходы на оборону, впрочем не сейчас. "Китай, Россия, много проблем сейчас. Я хотел бы сократить количество ядерного оружия", – ответил политик.

К слову, как сообщают СМИ, Трамп в частных разговорах заявил, что соглашение о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном будет недостаточным для восстановления обмена разведданными. Он хочет, чтобы Зеленский уступил территории и ушел в отставку.