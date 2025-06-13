Трамп лишь притворялся, что против удара по Ирану: СМИ разоблачили новые детали операции Израиля

Атака Израиля на Иран начала новую войну на Ближнем Востоке, уничтожила любые надежды на ядерную сделку и, вероятно, нанесла самый мощный удар по иранскому режиму со времен революции 1979 года. СМИ выяснили детали израильской операции.

Потрясающая и масштабная операция Израиля стала результатом 8 месяцев интенсивной тайной подготовки, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Что известно

Израиль пытается "устранить" ядерные и баллистические возможности Ирана. Операция продлится минимум несколько дней и может занять недели.

Идея одновременной атаки на ядерную и ракетную программы Ирана возникла после того, как Иран ударил по Израилю в октябре, во время эскалации между странами.

Мотивацией было как быстрое наращивание иранского ракетного арсенала, так и ослабление иранской ПВО после израильского ответа.

Израильская армия также сообщила, что разведка зафиксировала исследования по созданию ядерного оружия, которые позволили бы Ирану создать бомбу быстрее, если бы он решил это сделать.

Даже тогда, когда президент Трамп пытался заключить ядерную сделку, Израиль готовился к этому удару – собирал разведданные, перемещал ресурсы, проводил учения.

Сам Трамп неоднократно заявлял, включая за несколько часов до ударов, что он выступает против нападения, который может сорвать переговоры.

Однако через несколько часов после начала атаки израильские чиновники начали информировать журналистов, что все было согласовано с Вашингтоном.

Двое израильских чиновников заявили Axios, что Трамп и его команда на публике якобы выступали против атаки, но частным образом не отрицали. Один из них утверждал: "У нас был четкий зеленый свет от США".

Целью было убедить Иран, что нападение не приближается, и не дать иранцам из "черного списка" сбежать.

Заметим, что уже в первые часы атаки Тель-Авив пытался ликвидировать примерно 25 учёных, которые могли знать, как создать ядерную бомбу.

Операция включала не только авиаудары. По словам официальных лиц, израильская разведка "Моссад" проводит диверсионные операции на земле против ракетных систем и средств ПВО.