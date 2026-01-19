Полный абсурд, – политолог предположил, что Трамп все же будет делать с Гренландией

Президент США Дональд Трамп снова угрожает Гренландии. На этот раз он даже перешел свои же "красные линии". Подобной риторики он не применял ни относительно Китая, ни относительно России.

В частности, говорится о письме с угрозами по Гренландии и пошлины 10% для восьми государств которые перерастут летом до 25%. Политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заметил 24 Каналу, что аргументы Трампа – абсурдны.

Какая риторика Трампа?

Игорь Чаленко подчеркнул, что есть определенные договорные отношения с Данией. Они с США находятся в НАТО. Поэтому то, что озвучивает Трамп, очень странно звучит. В частности, об опасности. Ведь солдаты разных государств-союзников НАТО отправились в Гренландию.

Та цель, которая звучит – это полный абсурд. Я не слышал подобной риторики ни относительно России, ни относительно Китая. Я понимаю, что это подготовка для визита Трампа в Давос. Именно поэтому был привлечен экономический аспект, как пошлины, чтобы в Давосе непосредственно выходить из сильной позиции,

– сказал он.

Продолжается давление на Данию прежде всего о предоставлении контрольного пакета на принятие решения о запрете любых иностранных компаний в Гренландии. В основном говорится о Китае и России.

Также поднимается тема войска. Кроме нынешней базы раннего оповещения, которая функционирует, ранее были другие военные инициативы. В частности, по запуску ядерного оружия. Хотя именно ядерку в Гренландию не доставляли.

Определенные вещи сейчас переходят все возможные цивилизованные границы. Если смогут выдержать его натиск, то Трамп отступит до новой волны. Потому что тема Гренландии в прошлом году тоже была активна, но США пришлось отступить,

– подчеркнул политолог.

Трамп и Гренландия: главное