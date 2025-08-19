18 августа в Белом доме Дональд Трамп принял Зеленского и лидеров Европы. По итогам этой встречи президент США заявил, что "мирное соглашение –достижимо".

Президент США Дональд Трамп выступил в эфире Fox News, говоря о перспективах мирного урегулирования в Украине. Он заявил, что надеется на готовность Владимира Путина двигаться к завершению войны, но признал, что возможно, российский лидер не хочет заключать никакого соглашения, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: все, что известно об историческом визите

Что сказал Трамп о Путине 19 августа?

Мы узнаем об истинных намерениях президента Путина в ближайшие несколько недель... Вполне возможно, что он не хочет заключать сделку,

– сказал Трамп.

В то же время президент США предупредил, что глава Кремля столкнется с "жесткой ситуацией", если не пойдет на уступки по Украине.

"Я надеюсь, что с президентом Путиным все получится, а если нет – это будет сложная ситуация", – сказал Трамп.

Также он выразил надежду, что Владимир Зеленский проявит гибкость и "сделает то, что должен сделать".

Что известно об угрозах Трампа Путину?