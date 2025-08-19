Трамп пригрозил Путину, если тот не сделает шаг навстречу Украине
- Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на готовность Владимира Путина завершить войну в Украине, но признал возможность отсутствия такого желания у российского лидера.
- Трамп предупредил, что Путин столкнется с "жесткой ситуацией", если не сделает уступки по Украине.
18 августа в Белом доме Дональд Трамп принял Зеленского и лидеров Европы. По итогам этой встречи президент США заявил, что "мирное соглашение –достижимо".
Президент США Дональд Трамп выступил в эфире Fox News, говоря о перспективах мирного урегулирования в Украине. Он заявил, что надеется на готовность Владимира Путина двигаться к завершению войны, но признал, что возможно, российский лидер не хочет заключать никакого соглашения, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: все, что известно об историческом визите
Что сказал Трамп о Путине 19 августа?
Мы узнаем об истинных намерениях президента Путина в ближайшие несколько недель... Вполне возможно, что он не хочет заключать сделку,
– сказал Трамп.
В то же время президент США предупредил, что глава Кремля столкнется с "жесткой ситуацией", если не пойдет на уступки по Украине.
"Я надеюсь, что с президентом Путиным все получится, а если нет – это будет сложная ситуация", – сказал Трамп.
Также он выразил надежду, что Владимир Зеленский проявит гибкость и "сделает то, что должен сделать".
Что известно об угрозах Трампа Путину?
- Еще в статусе кандидата в президенты США Дональд Трамп рассказывал, как планирует закончить войну в Украине. Мол, он посадит Зеленского и Путина в одной комнате, и все решит за 24 часа. Если украинский лидер откажется от мирного соглашения, то помощь Киеву прекратится. Если же останавливать войну не согласится диктатор, тогда Трамп засыплет Украину оружием.
- Однако, став президентом, Трамп забыл о своих обещаниях. Глава Кремля несколько раз отверг идею прекращения огня, которую продвигал американский лидер. Однако Украину оружием так и не забросали, а санкции против России не ввели.
- Казалось, что после шестого безрезультатного разговора с Путиным терпение Дональда Трампа лопнуло. Он поставил диктатору ультиматумлибо тот согласится на перемирие, или против России будут введены вторичные санкции.
- Позже президент США даже сократил этот срок до 10 дней. Впрочем, Владимиру Путину удалось отложить введение новых ограничений.
- Во время визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, главе Кремля удалось произвести на него впечатление, будто он готов к компромиссам, в частности территориальным. Таким образом Путин "выиграл" встречу с Трампом на Аляске 15 августа и избежал введения ограничений.
- Хотя диктатор на Аляске снова категорически отверг прекращение огня, Дональд Трамп заявил, что обсуждать санкции против России не время. Мол, к этому вопросу он вернется через 2 – 3 недели.
- Более того, президент США принял предложение Путина – сначала заключить мирное соглашение, а потом останавливать огонь.