Иран подал жалобу в Совбез ООН из-за "безрассудных и воинственных" угроз Трампа
- Иран подал жалобу в Совет Безопасности ООН на США из-за "безрассудных и воинственных" заявлений Дональда Трампа.
- Иран заявил, что угрозы Трампа являются "грубым нарушением международного права" и предупредил о решительном ответе на любой акт агрессии.
Иран обратился в Совет Безопасности ООН с жалобой на США. Причиной этому стали "безрассудные и воинственные" заявления Дональда Трампа в адрес Тегерана.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что известно о жалобе Ирана на США
Трамп в воскресенье, 30 марта, пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными тарифами, если руководство страны не заключит соглашение с США по своей ядерной программе.
В свою очередь Иран заявил, что это "грубое нарушение международного права" и основополагающего Устава ООН.
Тегеран решительно предостерегает от любого военного авантюризма и будет быстро и решительно реагировать на любой акт агрессии или нападение Соединенных Штатов или их марионетки, израильского режима, против его суверенитета, территориальной целостности или национальных интересов,
– отметил в жалобе в Совбез ООН посол Ирана в Организации Амир Саид Иравани.
Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Иран привел в боевую готовность свои ракеты, чтобы ответить США в случае атаки. Большинство этих ракет хранится в подземных укрытиях по всей стране, которые спроектированы так, чтобы выдержать авиаудары.