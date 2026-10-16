Об этом он заявил в интервью Newsmax.

О чем говорил президент США

Трамп заявил, что нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам России, Зеленский лишь способствует росту мировых цен на нефть.

Что ж, я считаю, что это позор. Есть множество других целей. Им не обязательно наносить удары... Есть много целей, по которым можно нанести удар. Но когда наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам – где производят, знаете, дизельное топливо, которое нужно нам и всему миру, – то он оказывает миру медвежью услугу,

– заявил американский президент.

Он вновь стал утверждать, что Зеленский у власти уже достаточно долго, поэтому "настало время" выборов, если украинцы "хотят урегулировать этот вопрос".

"Кстати, на днях я видел интервью с одной молодой женщиной из Украины. И она сказала: „Президент Зеленский разрушил нашу страну. Президент Зеленский взял у нас наших мужчин. У наших мужчин нет ни ног, ни рук. Наши мужчины часто оказываются в психиатрических больницах или же погибают", – заявил Трамп.

Он добавил, что выборы нужны, потому что "никто не убедит меня, что украинцы довольны тем, что ракеты попадают в их жилые дома".

Но есть и правда: Россия – огромная страна. Россия может потерять миллион мужчин, а за ними стоят еще миллионы других. У Украины нет такого человеческого ресурса. В то же время у них лучшее в мире оборудование, предоставленное Соединенными Штатами. У нас лучшее оборудование,

– продолжил американский президент.

К слову, как пишет Reuters, именно администрация Трампа инициировала введение ограничений на работу спутниковой системы Starshieldе для украинских военных. Сам Белый дом продолжает публично отрицать свою причастность.