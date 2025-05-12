Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на"Индекс восприятия демократии" фонда "Альянс демократий".

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Что известно о восприятии Трампа в мире

Так, в период с 9 по 23 апреля исследовательская компания Nira Data провела исследование "Индекс восприятия демократии", опросив 111 тысяч респондентов в 100 странах мира.

Результаты опроса показали, что президент США Дональд Трамп является наиболее узнаваемым лидером в мире. Около 85% опрошенных заявили, что знают, кто он. Владимира Путина знают 81% респондентов, 63% – президента Китая Си Цзиньпина, а 35% – премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Однако на фоне всемирной узнаваемости у Дональда Трампа почти универсальный негативный рейтинг восприятия. В 82% стран мира у к президенту США относятся негативно, что значительно хуже, чем у Путина (61%) и Си Цзиньпина (44%).

Антирейтинг восприятия мировых лидеров / фото альянса "Альянс демократий"

Основатель Альянса и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что причиной такого низкого рейтинга Трампа является то, что президент США спровоцировал торговую войну, отругал Зеленского в Овальном кабинете, заставил союзников чувствовать себя уязвимыми, а врагов – воодушевленными.

"Неудивительно, что мнения изменились даже среди таких людей, как я, которые всю свою жизнь восхищались Соединенными Штатами и тем, что они отстаивают", – говорит он.