Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на"Індекс сприйняття демократії" фонду "Альянс демократій".

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Що відомо про сприйняття Трампа у світі

Так, в період з 9 по 23 квітня дослідницька компанія Nira Data провела дослідження "Індекс сприйняття демократії", опитавши 111 тисяч респондентів у 100 країнах світу.

Результати опитування показали, що президент США Дональд Трамп є найбільш впізнаваним лідером у світі. Близько 85% опитаних заявили, що знають, хто він. Владіміра Путіна знають 81% респондентів, 63% – президента Китаю Сі Цзіньпіна, а 35% – прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.

Однак на тлі всесвітньої впізнаваності у Дональда Трампа майже універсальний негативний рейтинг сприйняття. У 82% країн світу у до президента США ставляться негативно, що значно гірше, ніж у Путіна (61%) і Сі Цзіньпіна (44%).

Антирейтинг сприйняття світових лідерів / фото альянсу "Альянс демократій"

Засновник Альянсу і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що причиною такого низького рейтингу Трампа є те, що президент США спровокував торгівельну війну, насварив Зеленського в Овальному кабінеті, змусив союзників почуватися вразливими, а ворогів – натхненними.

"Не дивно, що думки змінилися навіть серед таких людей, як я, які все своє життя захоплювалися Сполученими Штатами і тим, що вони відстоюють", – каже він.