Зеленський зазначав, що ця розмова залишиться між ними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Єрмака для РБК-Україна.

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Чому Трамп змінився після розмови із Зеленським

За його словами, хоча зустріч була короткою, вона мала вирішальне значення. Початково планувалося, що президенти зустрінуться після меси, але обставини змінилися – і саме це, на думку Єрмака, стало критичним. Інакше, за його припущенням, подія могла або пройти інакше.

Глава ОП зазначив, що перелом у відносинах між Києвом і Вашингтоном став можливим лише після прямого особистого діалогу глав держав.

Я не чув цієї розмови. Я знаю тільки те, що мені розповів потім президент. Це була зустріч, про яку вони домовилися, що вона здебільшого залишиться між ними,

– додав Єрмак.

Він додав, що під час цієї зустрічі президенти "відчули один одного, відчули чесність намірів". Зеленському було важливо відчути щирість намірів Трампа щодо завершення війни, тоді як президент США хотів переконатися у щирості прагнень України до справедливого миру.