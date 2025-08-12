Дональд Трамп и Владимир Путин должны были бы встретиться 15 августа 2025 года на Аляске. Вокруг этого события продолжается много дискуссий, в частности будет ли оно продуктивным. Накануне Трамп сделал интересное заявление, которое в очередной раз противоречит его словам.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что его удивили слова американского лидера, который в теме обмена украинскими территориями вспомнил о позиции России по этому поводу. Это может быть серьезным сигналом, мол, именно Кремль пытается протолкнуть такую идею в стенах Белого дома.

Какую противоречивую тему поднял Трамп?

По словам Игоря Чаленко, есть слухи, что встреча на Аляске Трампа с Путиным может сорваться. Какая-то из сторон может от нее отказаться.

Кроме того, во время брифинга американский президент разрушил собственную же легенду о том, почему россияне не взяли Киев за 3 дня. Трамп заявил, что это могло произойти за 4 часа, если бы оккупанты ехали по шоссе.

У меня вопрос тогда, а как же же Javelin, которые сам Трамп продавал нам во время первого его президентского срока? Где они били по российской бронетехнике? Не на тех ли дорогах, о которых рассказывает Трамп? Это полный абсурд,

– сказал политолог.

Таким заявлением американский лидер преуменьшил свой вклад в защиту украинской столицы 2022 года. По мнению Чаленко, это демонстрирует требование к европейским партнерам и к украинской дипломатии крепко держать связь с американцами.

Все потому, что заявления Трампа могут повлечь угрозу для всего мира. Это очень выгодно Путину, который стремится "отбелить репутацию России" и обвинить кого угодно, кроме россиян, в войне в Украине.

Добавим, Дональд Трамп заявил, что именно благодаря его действиям Украина смогла сдержать российское наступление в начале полномасштабной войны. Он напомнил, что во время своего первого президентского срока дал разрешение на поставку Украине противотанковых ракет Javelin, которые, по его словам, помогли остановить захват Киева.