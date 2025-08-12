В частности, речь идет о некоторых экономически и стратегически значимых территориях Украины, которые сейчас находятся под оккупацией России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Что Трамп хочет вернуть Украине?

На днях Дональд Трамп, комментируя предстоящий двусторонний саммит с Владимиром Путиным, отметил, что не он должен заключать соглашение об окончании войны, а этот вопрос остается прежде всего между Россией и Украиной.

Он заявлял, что сообщит президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам о своей предстоящей встрече с Путиным, и предположил возможность трехсторонней встречи после переговоров на Аляске.

По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о том, что США заинтересованы в содействии переговорам, которые привлекают Украину к разговору с Россией. В то же время Трамп дал понять, что Вашингтон будет стараться вернуть важные территории Украине.

Он не уточнил, что считает "ценными" территориями. Предполагают, что речь идет о Херсонской и Запорожской области, где есть много экономически и стратегически значимых земель и гораздо более широкий доступ к Черному морю и Днепру.

Доступ Украины к Черному морю имеет решающее значение для значительного экспортного рынка Украины, в частности сельскохозяйственной продукции и полезных ископаемых. Украина также богата критически важным сырьем, и прямой доступ России к Черному морю может позволить России получать значительные потоки доходов, связанные с экспортом сырья из Украины,

– говорится в отчете.

Кроме того, доступ Украины к реке Днепр и буферной зоне вокруг этой реки имеет оперативное значение, поскольку река действует как естественный барьер.